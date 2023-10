CORIANO. Premio Agenda Digitale 2023. La consegna del riconoscimento della Regione Emilia Romagna al comune di Coriano per servizi pubblici e tecnologie digitali

Coriano, 14 ottobre 2023 – Il Comune di Coriano tra i finalisti del Premio Agenda Digitale 2023. La consegna del prestigioso riconoscimento che quest’anno ha coinvolto 30 Comuni e 4 Unioni è avvenuta a Bologna presso la sede della Regione alla presenza dell’assessore regionale all’Agenda digitale Paola Salomoni. Il Premio Agenda Digitale è un’iniziativa della Regione Emilia-Romagna per premiare le buone pratiche di digitalizzazione dei Comuni e delle Unioni e si basa della basa sull’indicatore DESIER, che nasce dal DESI EUROPEO, l’indicatore usato dalla Commissione Europea per misurare la digitalizzazione degli stati membri.

Nella motivazione della scelta e premiazione del comune di Coriano rappresentato alla cerimonia dal primo cittadino Gianluca Ugolini si legge “Il comune di Coriano ha il valore più alto, in Emilia-Romagna, dell’indicatore Partecipanti a corsi di formazione finanziati da FSE con almeno un modulo “digitale” ogni 1.000 abitanti tra i 14 e i 64 anni. Inoltre, si evidenziano miglioramenti variamente distribuiti su integrazione tecnologie digitali, servizi pubblici digitali e capitale umano”.

Coriano rientra tra gli enti locali che hanno conseguito, secondo l’indice DESIER, i punteggi migliori nelle categorie connettività, capitale umano, integrazione delle tecnologie digitali e servizi pubblici online.

“Rappresentare un esempio virtuoso di trasformazione digitale– ha detto il sindaco Gianluca Ugolini – ripaga del lavoro svolto assiduamente in questi ultimi anni per diffondere e rendere più agevole ai cittadini le buone pratiche. Il nostro Comune, per cui ringrazio gli uffici di settore, ha partecipato e conquistato finanziamenti,sia da bandi regionali che da fondi PNRR, ottenendo importanti risultati nella adozione di abilitazione di Cloud per le PA locali, delle identità digitali con lo Spid e la carta d’identità elettronica o l’utilizzo della piattaforma PagoPA per costruire servizi pubblici sempre più accessibili, inclusivi e di qualità”.

In foto l’ass. Paola Salomoni con il sindaco Gianluca Ugolini

