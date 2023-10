Coriano: presentata la Stagione 23/24 del Teatro CorTe!

La stagione 23-24 del Teatro Corte si preannuncia dai toni e colori gentili, mantenendo intatta la sua vocazione per la leggerezza e l’attualità.

Fino al 6 di aprile, 21 appuntamenti in cartellone, tra musica,

prosa, comico, concerti, teatro per le famiglie con la rassegna A CorTe Ragazzi! e le commedie dialettali.

Coriano, 19 ottobre 2023 – Il Teatro Corte Coriano è pronto a svelare tutti i protagonisti della Stagione 2023-2024, che si preannuncia come un’ode alla leggerezza e alla contemporaneità. Questa nuova stagione, dedicata all’empowerment delle donne, avrà il suo avvio il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza sulle Donne.

Da diversi anni sotto la direzione artistica di Fratelli di Taglia, continua la preziosa collaborazione con l’Assessorato alla Cultura e l’Amministrazione Comunale, per rendere la Città di Coriano, tramite il suo Teatro Corte, sempre più protagonista delle arti performative del territorio. Il cartellone, riconosciuto dalla Regione Emilia-Romagna, mantiene la sua caratteristica di trasversalità, proponendo comico d’autore e

comico/musicale, prosa e drammaturgie contemporanee, teatro e memoria, concerti, teatro per le famiglie, teatro per le scuole e commedie dialettali.

La prossima stagione teatrale di Coriano – afferma il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini con delega alla cultura – sarà una stagione teatrale con un’attenzione particolare al mondo femminile, grazie a talentuose attrici che si alterneranno di settimana in settimana sul palcoscenico. Sono inoltre soddisfatto perché si continuerà a tenere alta l’attenzione verso le famiglie e i ragazzi con le matinée delle scuole e, con grande sensibilità, verranno riproposte assieme alla prosa, alla drammaturgia e agli spettacoli comici, le commedie dialettali, radici della nostra storia. Il teatro è una bellissima forma di espressione culturale, per cui invito le spettatrici e gli spettatori, che ogni anno dimostrano il loro apprezzamento per le stagioni teatrali curate dai Fratelli di Taglia, di seguire anche quest’anno le proposte teatrali corianesi.

La stagione delle donne

Ospite della serata di apertura sarà Debora Villa, che porta in scena Ho bisogno di uno psicologo, uno spettacolo che racconta le paure, sogni, insicurezze, psicosi, nostre e della nostra società. Altre donne si alterneranno di settimana in settimana sul palcoscenico romangolo. Il 9 dicembre arriva Chiara Becchimanzi con Terapia di gruppo, un flusso di coscienza inarrestabile ed esilarante per esplorare gli stereotipi indistruttibili e quelli di cui dovremmo vergognarci, il politicamente corretto, le paure del contagio e il contagio delle paure. Giulia Pont il 24 febbraio si esibirà con un monologo comico-terapeutico per guarire le pene d’amore, Ti lascio perché mi fai salire il cortisolo e infine il 23 marzo Maria Pia Timo in Sol di Soldi, uno spettacolo comico sull’ultimo vero argomento tabù, che tocca tutti in maniera trasversale: il denaro e il nostro rapporto con esso, dalla gestione familiare dei conti alle criptovalute.

Protagoniste di questa stagione saranno anche la prosa e il teatro contemporaneo con Carla Schiavone e Mario Antinolfi che il 9 marzo portano in scena Xanax, di Angelo Longoni, regia di Marco Cavallaro, divertente testo drammaturgico che vede scontrarsi e intrecciarsi le solitudini. La compagnia Chronos3 il 6 aprile propone Qualcosa a cui pensare, commedia romantica, di Emanuele Aldrovandi per la regia di Vittorio Borsari, in scena Vittoria Lidia De Stefano e Tomas Leardini, per un appuntamento con se stessi, con la generazione degli Anni ’90 di fronte all’età che cambia, un’opera ironica e appassionata, più simile a un ricordo o a un sogno: il piccolo ritratto di una generazione che vuole cambiare pelle e trovare una propria identità da proiettare nel futuro.

Il 28 dicembre l’immancabile appuntamento per festeggiare il Buon Compleanno Corte!

Protagonista della serata sarà Alekos, il poeta delle bolle e il suo sorprendente spettacolo Rime insaponate, creato intorno all’oggetto più impalpabile, evocativo, delicato, surreale e divertente di sempre la bolla di sapone.

Teatro e memoria

Nella giornata dedicata alla memoria la Compagnia Fratelli di Taglia porterà in scena Amore senza vocabolario, racconti del lager 1943-45 di Luigi “Gino” Pagliarani uno dei più illustri riminesi del periodo, ispiratore insieme a Federico Fellini e Sergio Zavoli del movimento culturale riminese nell’immediato dopoguerra, psicologo e giornalista fu il padre fondatore della psicosocioanalisi italiana (PSOA).

Anche quest’anno grande spazio dedicato alla musica. Come ormai da tradizione, il 20 dicembre arriva il tanto atteso concerto Gospel di Natale con Il Coro Gospel Florida Fellowship Super Choir, per la prima volta in Italia e in Europa (nel 2023).

Si continua il 20 gennaio con il virtuoso spettacolo comico musicale della Microbrand, DUEL (The Best of) di e con Luca Domenicali e Danilo Maggio, spettacolo che ha debuttato con grande successo a Berlino nel Maggio 2022.

Per la serata dedicata agli innamorati, sul palco la cover band Pianeta Liga porterà a CorTe un concerto semiacustico dal titolo L’amore conta, per un San Valentino esclusivo all’insegna delle più belle canzoni d’amore (e non solo) di Luciano Ligabue.

Il 16 marzo Si concluderà la sezione concerti con i Magic Queen, la cover band del celeberrimo gruppo: un vero e proprio spettacolo che ripercorre la storia del gruppo dagli esordi negli anni ’70 fino alla scomparsa del cantante Freddie Mercury nel 1991, proponendo inoltre alcuni brani tratti dall’album postumo “Made in Heaven” del 1995.

Matinée in scolastica

Dieci le repliche mattutine programmate per i bambini delle scuole dell’infanzia, scuola primaria e secondaria di primo grado, con gli spettacoli “Il gatto con gli stivali”, “LOrsetto Gioele” (3 repliche), “Zuppa di sasso”, “La sinfonia dei giocattoli” “Ulisse e la luna”, “Odissea” “Nella pancia di papà” (due repliche)

Commedie dialettali

Si rinnova la collaborazione con Avis Comunale di Coriano per la rassegna di teatro in vernacolo delle compagnie amatoriali. Tre appuntamenti in cartellone: Sabato 3 febbraio Teatro Accademia (Pesaro) ‘”La dichiarazion, la fnéstra e el balcon” due atti di Paolo Cappelloni; sabato 17 febbraio “Jarmidied” propone: “Se t mor at dmand i dàn”; sabato 2 marzo sarà la volta della compagnia La Carovana di Ospedaletto, con lo spettacolo “L’America” tre atti di Pier Paolo Gabrielli

Tutti gli spettacoli inizieranno alle ore 21, il ricavato verrà devoluto ad associazioni di volontariato e progetti di solidarietà del territorio.

Carnet in abbonamento

Carnet 8 spettacoli intero platea € 100 – ridotto € 80

Carnet 8 spettacoli intero galleria € 70 – ridotto € 55

INFO E PRENOTAZIONI:

Prevendita online: www.liveticket.it/teatrocortecoriano

CorTe Coriano Teatro / Via Garibaldi 127 Coriano (RN) /

Prenotazioni tel. 329 9461660

Mail: [email protected]

www.fratelliditaglia.com/teatrocortecoriano

facebook e instagram: Teatro Corte Coriano