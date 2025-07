Coriano, sabato 19 luglio la commemorazione della strage di via D’Amelio e del giudice Borsellino

In occasione del 33° anniversario della strage di via D’Amelio, il Comune di Coriano organizza una cerimonia commemorativa per ricordare il giudice Paolo Borsellino e i cinque agenti della scorta – Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Cosina e Claudio Traina – assassinati dalla mafia il 19 luglio 1992.

L’evento si svolgerà sabato 19 luglio alle ore 9, presso la piazza di Cerasolo intitolata al magistrato siciliano, uno spazio pubblico che nel 2024 è stato dedicato a Borsellino per volontà dell’Amministrazione comunale.

Durante il momento commemorativo, sarà deposta una rosa bianca sul cippo con targa commemorativa, simbolo del sacrificio e del coraggio del giudice nella sua instancabile lotta a ‘Cosa Nostra’.

Il Comune invita tutta la cittadinanza a partecipare alla cerimonia, per mantenere viva la memoria di una delle pagine più dolorose e significative della storia repubblicana italiana.