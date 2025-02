Coriano. Sabato 22 febbraio al Teatro CorTe arriva Daniela Stalteri con “Ti va di sposarmi?”

Una commedia brillante e leggera che inserisce tra un sorriso e l’altro delle piccole e velate riflessioni sul rapporto di coppia e sul senso più profondo dell’amicizia.

Coriano, 20 febbraio 2025 – Nella settimana di Carnevale al Teatro CorTe si ride (tanto) ma si riflette (altrettanto). A salire sul palcoscenico di Coriano sabato 22 febbraio 2025 (ore 21:15) è Danila Stalteri con Ti va di sposarmi? . Uno commedia contemporanea con Roberta Garzia, Danila Stalteri, Leonardo Bocci e Alessandra Sarno, regia di Danila Stalteri, coreografie di Flaminia Candelori, costumi di Eleonora Tondo e scenografie di Cri.Escions.

Sara (Danila Stalteri) e Valentina (Roberta Garzia) vivono assieme e sono amiche da una vita; entrambe quarantenni, belle donne single, sono però sostanzialmente differenti: Sara è appagata dal suo lavoro e/o rassegnata ad una visione cinica dell’amore, Valentina avverte invece il frastuono del ticchettio biologico e, incapace di stare sola, passa da un fidanzato ad un altro. Ovviamente nessuno è quello giusto, anche se l’ultimo, il cameriere Santo (Leonardo Bocci), sembra essere quello che potrebbe rivelarsi l’uomo con cui finalmente riuscire ad invecchiare serenamente. Santo è più giovane di Vale, malgrado il nome è poco affidabile sul lavoro, è dichiaratamente mammone e nasconde un segreto…

Sara tollera la relazione di Vale, anche se in cuor suo detesta l’intruso nella propria casa; questo almeno fino a quando non viene fortuitamente a sapere che il segreto del ragazzo ha un nome, Teresa, la fidanzata da una vita. Cosa fare? Rivelare a Vale che Santo non è diverso da tutti gli altri uomini che lo hanno preceduto e rovinarle l’ennesimo sogno d’amore, oppure stare zitta sperando che la relazione si interrompa senza il suo intervento? In un susseguirsi di emozionanti colpi di scena, resi ancora più esilaranti dall’intervento della governante impicciona Maria (Alessandra Sarno), il terzetto riuscirà – forse! – a trovare finalmente un suo particolare equilibrio…

INFO E PRENOTAZIONI:

inizio spettacolo ore 21.15

Platea intero € 20 ridotto € 18; galleria intero € 15 ridotto € 13

Riduzioni per under 25 e over 65 anni

Per info & prenotazioni

Prevendite online: www.liveticket.it/teatrocortecoriano

Per saperne di più: www.fratelliditaglia.com/teatrocortecoriano

facebook e instagram: Teatro Corte Coriano

