Coriano, sabato 26 luiglio la Microband in scena al Castello Malatestiano con “Classica for Dummies – Musica classica per scriteriati”

Prosegue la rassegna estiva CorTEstate con un appuntamento che promette risate e virtuosismi. Sabato 26 luglio, alle ore 21:30, sul palcoscenico naturale del Castello Malatestiano di Coriano, andrà in scena lo spettacolo “Classica for Dummies – Musica classica per scriteriati”, di e con Luca Domenicali e Danilo Maggio, entrambi artisti affermati che calcano da anni i più prestigiosi palcoscenici internazionali.

Il concerto è una divertente e originale interpretazione della musica classica, in cui nulla è ortodosso: gli strumenti vengono giocati, confusi e mescolati in un vortice di invenzioni magiche, gag irresistibili e comica follia. La Microband ripropone capolavori di grandi autori come Chopin, Brahms, Paganini, Bizet, Rossini, Handel, Mozart, Bach, Ravel, Beethoven e Verdi, con l’obiettivo di “scandalizzare” ma anche di incantare il pubblico, offrendo un’esilarante rilettura che rompe i pregiudizi sulla musica classica.

La performance si rivolge anche a chi pensa che la musica classica sia noiosa e destinata ai “bacchettoni”, mostrando invece una versione frizzante, eversiva e divertente di questo genere.

L’ingresso allo spettacolo è previsto alle ore 21:30, con biglietti a 12 euro per l’intero, 10 euro per ridotti e 5 euro per under 14. In caso di maltempo la rappresentazione si svolgerà al Teatro CorTe di Coriano.

Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 329 9461660 o acquistare i biglietti in prevendita online su www.liveticket.it/castellomalatestacoriano.

Ulteriori dettagli sull’evento sono disponibili sul sito ufficiale www.fratelliditaglia.com/cortestate2025.