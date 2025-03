Coriano. Sabato 29 marzo al Teatro CorTe va in scena Laura Formenti con “Drama Queen”

Laura Formenti

Ultimo appuntamento della stagione teatrale del Teatro CorTe!

L’attrice e performer offre uno sguardo dissacrante e ironico sulla vita contemporanea,

tra drammi, nuovi trend e vittimismo prêt-à-porter

Coriano, 27 marzo 2025 – La stagione al Teatro CorTe di Coriano si conclude con una serata dedicata al comico d’autore. A salire sul palcoscenico romagnolo sabato 29 marzo 2025 (ore 21:15) è Laura Formenti con Drama Queen.

“Stare bene da soli”, “bastare a se stessi”, “essere persone complete che non hanno bisogno di nessuno” sono i mantra di questi ultimi anni.

Ma se a forza di bastare a noi stessi non fossimo più capaci di stare con gli altri?

Un monologo che in fondo è anche un dialogo, uno spettacolo che ragiona di relazioni tra esseri umani pur senza parlarne troppo, un’opera completa che si sente incompleta senza il pubblico… infatti si ride molto. Moltissimo.

Laura Formenti, offre uno sguardo dissacrante e ironico sulla vita contemporanea, tra drammi, nuovi trend e vittimismo prêt-à-porter.

Attrice e performer, nei suoi spettacoli Laura utilizza l’ironia per sfatare miti, scardinare tabù e affrontare luoghi comuni con un umorismo intelligente e provocatorio. La sua stand up comedy offre punti di vista inusuali su tematiche sociali, affrontando con sarcasmo e audacia argomenti di grande attualità.

Intraprendente e arguta, Laura si presenta come una moderna Mrs Maisel, esplorando le differenze di genere e di sessualità, l’essere single e le cose da non dire. Si immagina uomo e si chiede come sarebbe se Dio fosse donna, utilizzando episodi autobiografici e situazioni paradossali per raccontare la complessità delle relazioni umane.

Con la sua comicità, Laura Formenti si prende gioco delle contraddizioni della società di oggi, navigando tra politically correct e un sessismo generalizzato.

INFO E PRENOTAZIONI:

Inizio concerto ore 21.15

Per informazioni tel. ??? ???????

facebook e instagram: Teatro Corte Coriano

TEATRO CORTE CORIANO

