Coriano. Scuole dell’infanzia, confermate le agevolazioni per le rette del servizio di refezione scolastica. Bando aperto, entro il 22 settembre la presentazione delle domande

Coriano, 25 luglio 2024 – Confermate anche per l’anno scolastico 2024/2025 le agevolazioni economiche o l’esenzione totale in base ai parametri ISEE nel pagamento delle rette per usufruire del servizio di refezione scolastica. Il 22 settembre 2024 è il termine di presentazione delle domande che dovrà avvenire tramite SPID. Nel bando aperto dall’Amministrazione comunale sono indicati tutti i requisiti richiesti.

In sostanza vengono assicurate le medesime modalità di attribuzione con agevolazioni per le famiglie corianesi. Ai residenti viene infatti riconosciuta una riduzione per pasto di 6 euro. Sono inoltre previste, in base al reddito ISEE, ulteriori riduzioni a 3.50 euro nei casi in cui il valore ISEE sia fino e 12.000 euro e un patrimonio immobiliare fino a 7.500 euro. Prevista inoltre l’esenzione totale nei casi di valore ISEE inferiori.

Tra i requisiti richiesti da regolamento comunale per accedere ai benefici economici del servizio mensa è richiesta inoltre l’iscrizione di almeno uno dei genitori al registro dei volontari del Comune di Coriano. Non si tratta di un impegno costante nel tempo o con un monte ore fisso ma di una disponibilità una tantum, compatibilmente con la propria attività professionale o familiare, per svolgere attività di volontariato a favore della collettività e in sintonia con le proprie attitudini personali. Basta scegliere in un elenco quale è il settore in cui si è interessati a dedicare qualche ora del proprio tempo.

Il bando è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Coriano alla pagina dedicata ai Servizi Scolastici al seguente link:https://comune.coriano.rn.it/servizi/agevolazioni-tariffarie-mensa-scolastica/.

“ La nostra scelta è stata quella di andare incontro alle esigenze delle famiglie per cui, anche quest’anno, le agevolazioni per il servizio mensa dei bimbi delle scuole dell’infanzia rimangono invariate – afferma l’assessore ai Servizi Educativi, Paolo Ottogalli – . Oggi è uscito inoltre l’avviso pubblico per il servizio del trasporto scolastico”.

Comune di Coriano