Coriano, sostegni economici per le famiglie con figli disabili: contributi per i centri estivi, domande entro il 30 aprile

Nel Comune di Coriano l’estate 2025 sarà all’insegna dell’inclusione grazie ai contributi destinati alle famiglie con bambini e ragazzi disabili che frequenteranno i centri estivi. È infatti aperto fino al 30 aprile il bando che consente di accedere ai sussidi per il supporto educativo personalizzato, con l’obiettivo di agevolare la partecipazione dei minori con disabilità alle attività estive.

L’iniziativa rientra in un piano più ampio di sostegno sociale che prevede anche un secondo bando, rivolto ai gestori interessati a organizzare un centro estivo in due strutture comunali: la palestra della scuola primaria di Cerasolo e l’impianto sportivo ‘Bacchini’ di Ospedaletto.

Il contributo destinato alle famiglie servirà a coprire le spese per l’assistenza educativa, necessaria durante l’orario di frequenza dei centri, e sarà differenziato per fasce ISEE, in modo da garantire equità e accessibilità. Il periodo coperto va dal 9 giugno al 5 settembre 2025, in concomitanza con la chiusura delle scuole. L’ammontare del contributo sarà definito con successiva delibera comunale.

Nel 2024 sono stati stanziati circa 50.000 euro, confermati anche per il 2025, a supporto delle famiglie con figli disabili. Lo scorso anno, con fondi simili, il Comune ha garantito contributi per oltre 25.000 euro a beneficio di 88 bambini e ragazzi iscritti ai centri estivi accreditati.

L’amministrazione ha inoltre annunciato che a breve verrà pubblicato un ulteriore bando dedicato a tutte le famiglie, nell’ambito del Progetto di conciliazione vita-lavoro, per rafforzare l’offerta educativa durante i mesi estivi e supportare l’organizzazione familiare.

Nel frattempo, la giunta ha anche approvato le linee guida per il servizio di refezione scolastica 2025-2026 e per il prossimo bando voucher dedicato alle famiglie numerose, ampliando così il ventaglio di misure rivolte al benessere e alla sostenibilità delle realtà familiari più fragili.

Per consultare i bandi e presentare domanda: comune.coriano.rn.it