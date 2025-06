Coriano, sostegno alle famiglie per centri estivi e asili nido: scadenze e agevolazioni

Con l’arrivo dell’estate, la Giunta comunale conferma le agevolazioni a sostegno delle famiglie con figli frequentanti centri estivi e asili nido, confermando anche per il prossimo anno scolastico i voucher dedicati ai bambini iscritti agli asili nido.

L’obiettivo di queste misure è migliorare la qualità della vita delle famiglie, rispondendo alle loro necessità economiche e di conciliazione tra tempi di lavoro e cura dei figli.

Per l’anno scolastico 2025-2026 è prevista l’erogazione di voucher per la frequenza agli asili nido da settembre a giugno; il relativo bando sarà pubblicato a breve.

Per quanto riguarda i centri estivi, è riconfermato il supporto educativo ai bambini con disabilità, con uno stanziamento superiore a 50.000 euro a integrazione delle spese sostenute dalle famiglie. Il termine per la presentazione delle domande è il 15 giugno; successivamente la Giunta definirà i criteri ISEE per l’accesso al contributo.

Le famiglie con bambini e ragazzi dai 3 ai 13 anni hanno tempo fino al 12 luglio per richiedere i contributi per il pagamento delle rette dei centri estivi, con un’agevolazione fino a 100 euro a settimana. Il bando è rivolto ai nuclei familiari residenti a Coriano e nei comuni del distretto sociosanitario di Riccione, aderenti al “Progetto per il contrasto alle povertà educative e la conciliazione vita-lavoro” promosso dalla Regione Emilia-Romagna.

Possono accedere ai contributi le famiglie in cui entrambi i genitori siano occupati o fruitori di ammortizzatori sociali, o disoccupati con Patto di servizio attivo, con un ISEE fino a 26.000 euro. Per favorire la massima inclusione, i bambini e ragazzi con disabilità certificata (Legge 104/1992) dai 3 ai 17 anni potranno beneficiare del contributo senza obbligo di attestazione ISEE.

L’assessore ai Servizi Educativi, Paolo Ottogalli, sottolinea: “Le attività estive rappresentano un’importante esperienza di integrazione e crescita per i bambini e ragazzi. Inclusione, educazione e valorizzazione delle attitudini sono valori fondamentali su cui come amministrazione continuiamo a investire con voucher e contributi. Nessuno deve essere lasciato indietro, soprattutto in una fase così importante come l’infanzia e l’adolescenza.”