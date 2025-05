Coriano, successo per il musical solidale “Peter Pan”: raccolta fondi per la ricerca sul tumore al pancreas

Una serata all’insegna dell’arte e della solidarietà ha emozionato il pubblico del teatro CorTe di Coriano. In scena lo spettacolo “Peter Pan… una reale Fantasia”, rivisitazione in chiave teatrale della celebre fiaba, portata sul palco da La Compagnia dei Lari diretta da Remo Brilli. L’intero ricavato sarà devoluto all’associazione Oltre la Ricerca ODV, attiva da oltre 12 anni nel sostegno alla ricerca sul tumore al pancreas.

Ad aprire la serata i saluti istituzionali del sindaco Gianluca Ugolini, dell’assessore alla Sanità Paolo Ottogalli e dell’assessore Anna Pazzaglia, che hanno sottolineato l’importanza di iniziative culturali a scopo benefico come questa.

«La ricerca medica ha bisogno del sostegno di tutti – ha dichiarato Ottogalli –. Solo con l’impegno collettivo possiamo migliorare diagnosi, trattamenti e aspettative di vita. Eventi come questo rappresentano un’occasione preziosa per sensibilizzare e raccogliere fondi in modo concreto».

Il musical ha saputo unire emozione e fantasia, coinvolgendo il pubblico in un viaggio tra sogno e realtà, con scenografie curate e interpretazioni sentite. L’affluenza è stata ottima, testimoniando l’apprezzamento per un progetto che unisce spettacolo e impegno civile.

Ottimo riscontro anche per l’evento parallelo di domenica 4 maggio, con la presentazione del libro “Dio come mi amo… per amarti di più!” scritto da Ettore Bassi e Debora Iannotta, accompagnato dalle musiche dal vivo di Lino Patriota.