Coriano. Tassa rifiuti, esenzioni e agevolazioni accolte le domande per le utenze domestiche

Coriano, 22 maggio 2023 – L’amministrazione comunale soddisfa anche per il 2023 le domande di esenzione o agevolazione per il pagamento della tassa rifiuti – TCP (Tariffa corrispettiva puntuale) rivolto alle utenze domestiche. Delle 113 domande pervenute, l’istruttoria degli uffici Tributi ha determinato la graduatoria degli aventi diritto alle agevolazioni. Sono 110 le domande ammesse, di cui 61 esonerate al 100% dal pagamento della bolletta e 49 ammesse a una riduzione del 75%. Escluse le restanti 3 domande causa situazioni debitorie nei confronti del Comune. Dopo una prima fatturazione emessa dal gestore Hera in cui i cittadini interessati hanno percepito lo sconto direttamente in bolletta il 15 febbraio con scadenza 7 marzo 2024 per la fascia temporale settembre-dicembre 2023, il restante periodo gennaio -agosto 2023 verrà conguagliato dal gestore Hera con l’emissione della fattura del 23 maggio con scadenza 12 giugno 2024.

“Aiutare le fasce più deboli delle famiglie a partire dalla riduzione della spesa per le bollette dei rifiuti – dichiara l’assessore all’Ambiente, Anna Pazzaglia – con agevolazioni precise fino a godere dell’esenzione totale rientra tra gli obiettivi di questa amministrazione. Quando ci si trova in una situazione di difficoltà economica ogni risparmio può fare la differenza. Il cittadino è sempre al centro dell’azione politica ed amministrativa”.

Comune di Coriano