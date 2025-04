Coriano, tempestività nei pagamenti alle imprese, Sindaco Ugolini:“Attenzione e ascolto dei nostri imprenditori con il lavoro degli uffici e visite alle eccellenze del territorio”

Pagamenti tempestivi alle imprese. Il comune di Coriano è in grado di pagare i propri fornitori, aziende o qualsiasi tipologia di enti che fornisca beni o servizi, con circa 14 giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza. Dati alla mano nel 2024 è infatti migliorato il dato relativo ai tempi medi di pagamento delle fatture, passate da 7 giorni di anticipo nel 2023, rispetto alla scadenza di legge di 30 giorni, a – 13,70 giorni del 2024. È uno dei dati che emerge dal Rendiconto di gestione 2024 che andrà in approvazione nella seduta del consiglio comunale del 29 aprile.

“Si tratta di un dato tecnico – esordisce il sindaco di Coriano, Gianluca Ugolini con delega al Bilancio – ma indicativo del rigore con cui la nostra amministrazione sta lavorando per garantire puntualità ed efficienza nei pagamenti ai fornitori del Comune. Le aziende beneficiano infatti di questo risultato perché una volta fornita la prestazione, il lavoro o il materiale vengono pagati in tempi brevi, un supporto che va a rafforzare la fiducia con il pubblico contribuendo al benessere economico del nostro territorio. L’attenzione e l’ascolto peraltro dei nostri imprenditori, non solo di chi ha rapporti diretti di erogazione di servizi con il comune, ma anche con le realtà presenti sul nostro territorio è motivo di estremo interesse, tanto che proseguono le mie visite presso le attività industriali e artigianali di Coriano”.

Dopo il primo appuntamento che ha visto protagoniste tre imprese dislocate nella zona industriale di Colombarina (MO.CA nel settore della produzione e commercializzazione di semilavorati e prodotti artigianali per gelateria, pasticceria, panetteria per hotel, bar e ristoranti), Krona Koblenz, a Coriano, in via Piane ( produzione di cerniere e soluzioni per porte scorrevoli e a battente) e Difass International a Cerasolo Ausa ( integratori alimentari e punto di riferimento nel settore nutraceutico), la nuova tappa del sindaco Ugolini si è svolta presso altre realtà consolidate e radicate nel corianese.

Tra queste la “New Factor srl” società di riferimento nel comparto della frutta secca di proprietà della famiglia Annibali. Con tre magazzini dislocati su 12mila mtq a Cerasolo Ausa e altri 3mila a Forlì, l’azienda arriva a contare 130 dipendenti nei mesi di maggiore commercializzazione. Tra i principali mercati di importazione delle materie prime (noci, mandorle, pistacchi e nocciole) figurano California, Argentina, Cile, Brasile, Egitto e Vietnam. Tra gli argomenti toccati dal sindaco con la proprietà si è parlato anche della messa in sicurezza della SS.72 con gli attesi interventi di Anas e del passaggio dal Demanio al Comune del tracciato della ex ferrovia di Cerasolo Ausa sono stati tra gli argomenti toccati con il sindaco Ugolini.

Gli Stati Uniti costituiscono invece la fetta più grossa del fatturato dell’azienda “Grabo Balloons” di via Piane, produttrice dal 1982 di palloncini in foil distribuiti in tutto il mondo. Con 200 dipendenti e una superficie complessiva di 15mila mtq l’azienda nel periodo Covid ha avuto un boom esponenziale. Oggi è in espansione con l’acquisto di nuovi capannoni.

Coriano terra di motori è anche la sede di “Bimota”, casa motociclistica produttrice di motori fondata nel 1966. L’azienda, proiettata a dare grande spazio ai giovani con stage che spesso sfociano in assunzioni, ha sperimentato tecnologie all’avanguardia ed oggi è impegnata nel Campionato del Mondo Superbike in unione con la casa giapponese Kawasaki.

“Ho visitato aziende che trattano settori molto differenti – ha commentato il sindaco Ugolini – con imprenditori alla guida dotati di forza e ingegno. L’amministrazione è al loro fianco, questo percorso di ascolto proseguirà anche nei prossimi mesi”.

