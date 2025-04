Coriano. Una stazione di ricarica per E-bike e una colonnina per la manutenzione delle biciclette

Coriano, 3 aprile 2025 – Da oggi è operativa la stazione di ricarica per E-bike installata in piazza Mazzini antistante il Municipio di Coriano. Sono ben 4 le postazioni in cui ricaricare gratuitamente le biciclette elettriche. Facili da usare sono dotate anche di prese USB per caricare telefoni cellulari o tablet. A fianco è stata posizionata una colonnina dotata di attrezzi per la manutenzione e riparazione di primo intervento di biciclette di qualunque tipo e di pompa per il gonfiaggio dei pneumatici. Una ciclofficina molto resistente agli agenti atmosferici e utilizzabile da qualunque ciclista, anche i meno esperti. Gli attrezzi sono fruibili facilmente così da consentire una sosta utile per poi riprendere i percorsi ciclabili che si estendono sul territorio corianese, dai centri abitati alla sentieristica. Oltre alla stazione di ricarica e alla colonnina è stata posizionata anche la cartellonistica con i percorsi del “Tour dei Campioni” che collegano Coriano ad altri comuni del riminese fino ad arrivare alla provincia di Pesaro. Le tracce si possono scaricare tramite Qr code. Si tratta di un progetto intercomunale e interregionale volto ad incentivare la mobilità sostenibile nell’ambito del progetto “Tour dei Campioni -Nelle terre dei grandi piloti” che vede il comune di Coriano partecipare attivamente alla promozione del turismo sulle due ruote.

Questa mattina alla prova ufficiale della stazione di ricarica nella piazza del municipio con il sindaco Gianluca Ugolini e l’assessore alla Promozione del territorio e Sentieristica, Anna Pazzaglia erano presenti i ciclisti della G.S. Ospedaletto e dell’Asd Le Saline Coriano molto attivi nell’organizzazione di cicloturistiche e manifestazioni dedicate agli amanti delle bici da strada, gravel e Mtb.

“Il nostro comune si trova in una posizione baricentrica e facilmente raggiungibile – hanno detto il sindaco Ugolini e l’assessore Pazzaglia – tale per cui chi sosterà a Coriano capoluogo nella piazza del comune dove si trova peraltro il nuovo Ufficio di accoglienza turistica, da oggi avrà un motivo in più per fare manutenzione o gonfiare le ruote alla propria bicicletta. Questi interventi, finanziati da Destinazione Turistica Romagna, sono parte di una programmazione articolata su tutto il territorio per incentivare la mobilità dolce di residenti e turisti”.

Comune di Coriano