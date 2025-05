Coriano, via al restyling di Ospedaletto: presentati i progetti per viabilità, borgo storico e centro socio-assistenziale

Grande partecipazione martedì sera, 7 maggio, al primo incontro pubblico organizzato dall’amministrazione comunale di Coriano nella frazione di Ospedaletto. Circa 150 cittadini hanno affollato la sala parrocchiale per ascoltare il sindaco Gianluca Ugolini e i membri della giunta illustrare i principali interventi in programma, tra cui la riqualificazione dell’antico borgo di via Borgata, il centro socio-assistenziale in costruzione e i lavori post alluvione.

A introdurre il piano urbanistico sono stati l’architetto Igor Macrelli e il designer Marco Gabellini di Studioundici, incaricati di sviluppare un progetto di rigenerazione urbana per le vie Borgata e Pertini. L’obiettivo è trasformare l’area in uno spazio più sicuro, accessibile e inclusivo, valorizzandone la storia e la vocazione sociale.

Via Borgata: nuova vita per il cuore del borgo

Il progetto prevede la riduzione della carreggiata per introdurre marciapiedi su entrambi i lati, l’installazione di rallentatori del traffico, la creazione di parcheggi e il potenziamento del sistema fognario. Particolare attenzione sarà riservata al collegamento pedonale con la chiesa e il nuovo centro socio-assistenziale. L’intervento punta a restituire identità al borgo, con aree verdi attrezzate per la sosta, spazi di aggregazione e cultura, nel rispetto della tradizione ospitale che ha ispirato il toponimo “Ospedaletto”.

Via Pertini: sicurezza e decoro per l’accesso a San Patrignano

Per la strada che collega alla collina di San Patrignano, oggi percorsa a velocità troppo elevate, è previsto un tracciato più sinuoso con aree verdi, parcheggi e marciapiedi per contenere la velocità dei veicoli e migliorare la sicurezza stradale.

“Con i residenti abbiamo voluto condividere la visione iniziale del progetto – hanno spiegato il sindaco Ugolini e l’assessore ai Lavori pubblici Roberto Bianchi –. L’obiettivo è arrivare rapidamente alla progettazione definitiva. Le risorse sono già stanziate”.

Centro socio-assistenziale: un punto di riferimento per la comunità

Il nuovo edificio in via Borgata sarà destinato a persone con disabilità e comprenderà due gruppi di appartamenti su due piani, ciascuno con tre camere doppie. Nel sottotetto sarà realizzata una sala di quartiere. L’intervento, cofinanziato dal PNRR, rientra in un progetto distrettuale e i lavori stanno procedendo secondo cronoprogramma.

Ponte, guadi e fosso Cortino: investimenti per la sicurezza idraulica

In agenda anche la riqualificazione del ponte storico di via Marzabotto, resa possibile grazie all’autorizzazione della Sovrintendenza e a uno stanziamento di 300mila euro dai fondi post-alluvione. Ulteriori 350mila euro saranno destinati alla messa in sicurezza dei guadi, con l’aggiunta di segnaletica luminosa per le emergenze. È inoltre in fase di progettazione un intervento da 2 milioni di euro per la sistemazione del Fosso Cortino, in via Fienili, finalizzato a prevenire futuri allagamenti.

Cimiteri e arredo urbano: nuovi lavori in corso

Tra gli altri punti trattati dalla giunta, l’ampliamento dei cimiteri di Coriano centro, Cerasolo e Montetauro, con uno stanziamento di 120mila euro per interventi urgenti di messa in sicurezza. In fase di realizzazione anche l’opera di arredo urbano per la rotatoria di Pian della Pieve, che sarà dedicata a Secondo Casadei.