COSA FARE NEL WEEKEND A MISANO ADRIATICO

Misano Adriatico, 21 agosto 2024 – Musica, ballo e cibo internazionale sono gli ingredienti del fine settimana in arrivo a Misano Adriatico.

Domani sera torna la musica a Portoverde. Per la rassegna “Note d’Estate” a salire sul palco di Piazzale Colombo saranno i Minor Swingers, Jazz Manouche Quartet. Quattro affermati musicisti romagnoli, due dei quali componenti e fondatori dei Quintorigo, tutti provenienti da varie e diverse esperienze musicali, e tutti uniti dal comune amore per il Gypsy Jazz. Con la tipica formazione Hot Club De France, due chitarre, una solista e una ritmica, un violino e un contrabbasso, i Minor Swingers propongono un repertorio Jazz e Swing che farà immergere l’ascoltatore nell’atmosfera fumosa e trasgressiva di un “bal musette” parigino degli anni ’40.

Da giovedì 23 a domenica 25 agosto al Parco del Mare Nord farà tappa l’International Street Food 2024, la più la più importante manifestazione di street food esistente in Italia, organizzata da Alfredo Orofino, Presidente di A.I.R.S. (Associazione Italiana Ristoratori di Strada) e, per questa occasione, da Confartigianato Imprese Rimini. Un appuntamento di grande originalità per le cucine internazionali presenti, che non dimentica le realtà gastronomiche regionali provenienti da tutta Italia.

A Misano Adriatico sarà possibile gustare tra le molte specialità la cucina messicana, la cucina argentina, i kurtos ungherese, il pulled pork, il pesce fritto, il polpo gourmet, gli hamburger di Scottona, la puccia pontina, i fritti di Don Fritto, le bombette pugliesi, gli arrosticini e molto altro. Saranno anche presenti birrifici artigianali di eccellenza, italiani, europei oltre a quelli internazionali.

Venerdì 23 agosto la musica dance torna protagonista in Piazza della Repubblica per il terzo appuntamento della rassegna Friday Night. A salire sul palco saranno i Moka Club, una delle più celebri band dance, pop e disco music anni ’70 e ’80 che porteranno in scena il loro show di “coreografie danzate” ed intrattenimento.

In piazzale Colombo a Portoverde appuntamento letterario con la presentazione del libro giallo “Il Pigmento” dell’autrice Sara Folla, mentre al Parco del Sole ci sarà il Mini Talent Show.

Da venerdì a domenica, in occasione della Festa del Crocifisso e della Collina, a Misano Monte saranno tre serate a base di musica e stand gastronomici, che culmineranno con lo spettacolo pirotecnico in programma domenica alle 23:00.

Sabato, alle 21:30, torna il Varietà in Piazza della Repubblica, a cura di First Animazione, che proporrà anche il Welcome Show di domenica sera. Sempre domenica, alle 21:30, al Parco del Sole si balla con i maestri Andrea e Nicole.

Al programma del weekend si aggiungono i numerosi mercatini in programma in varie location della zona mare (programma completo su visitmisano.it).

Fino al 30 agosto, inoltre, sarà possibile visitare la Mostra d’Arte Contemporanea “Impulsi 2024” dei tre artisti locali Luca Fronzoni “Il Folle Artista”, Monica Bologna e Davide Clementi in Via Emilia, angolo Via Piemonte.

Ufficio stampa e comunicazione

Comune di Misano Adriatico