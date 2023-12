Costituito a Rimini il “Tavolo per la parità di genere”

Il cammino verso la parità di genere parte ora da lontano e prende corpo tramite il “Tavolo per la parità di genere” approvato dalla Giunta, anche grazie alla partecipazione corale alla recente camminata contro la violenza sulle donne del 25 novembre scorso.

Il nostro obiettivo è implementare e diffondere attraverso una coprogettazione tra pubblico e privato azioni di informazione, formazione, studio, ricerca e documentazione, nonché azioni di sensibilizzazione e prevenzione sui temi delle pari opportunità e della parità di genere.

L’Amministrazione comunale, in collaborazione con diverse associazioni, è già attiva in questi ambiti con servizi, strumenti e strutture come la Casa delle donne, il Centro Antiviolenza Comunale, le case rifugio e di semi-autonomia.

A breve saremo lieti di rendere note le modalità specifiche per l’adesione al Tavolo per la parità di genere attraverso un avviso pubblico, che includerà anche le date degli incontri e le relative modalità di svolgimento.

“Tutte e tutti insieme, come ha dimostrato la grande partecipazione alla camminata del 25 novembre scorso – spiega Chiara Bellini, vicesindaca con delega alle politiche di genere – possiamo creare un cambiamento nella società e fare la differenza, ma a condizione di creare i presupposti per una forte condivisione degli obiettivi e un’azione condivisa che abbiamo bisogno di portare avanti sul territorio giorno dopo giorno. Il Tavolo per la parità di genere va in questa direzione, rinforzando due aspetti fondamentali, l’allargamento della partecipazione, e lo sviluppo di attività di confronto, ricerca e documentazione”.