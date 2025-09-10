Cotignola, raffica di furti in abitazioni: ladri in fuga dopo irruzioni notturne

La quiete di Cotignola è stata spezzata ieri, martedì 9 settembre, da una serie di incursioni notturne. Tra via Solieri e via Borgo, a ridosso dell’argine del fiume Senio, più abitazioni sono state prese di mira da una banda che ha agito con rapidità e metodo.

Il primo episodio si è trasformato in un confronto diretto: i proprietari, insospettiti dai rumori al piano superiore, hanno deciso di controllare le stanze. Davanti a loro hanno trovato una porta bloccata con una sedia usata come perno. Con una spallata sono riusciti ad aprirla, cogliendo sul fatto due ladri. Colti dalla sorpresa, i malviventi si sono dileguati precipitosamente dalla finestra, sfruttando la tettoia dell’abitazione come via di fuga.

La coppia ha raccontato di aver visto chiaramente due uomini, ma non si esclude la presenza di un complice all’esterno, pronto alla fuga in auto. Anche se il bottino si è limitato a gioielli di scarso valore, il caos lasciato dietro di sé e la paura vissuta dai residenti sono stati notevoli.

Dopo l’allarme, i carabinieri sono intervenuti sul posto raccogliendo la denuncia della coppia. Proprio in caserma è emerso che un’altra abitazione della stessa zona era stata svaligiata con modalità analoghe. Non solo: in un terzo caso l’arrivo improvviso dei proprietari avrebbe fatto desistere i ladri, costretti ad abbandonare l’azione quando si trovavano già nei pressi della recinzione.

La comunità resta ora con la sensazione di vulnerabilità dopo più colpi concentrati in poche ore. Oggi, mercoledì 10 settembre 2025, le indagini sono in corso per stringere il cerchio attorno alla banda responsabile, mentre i cittadini attendono risposte concrete per evitare nuove intrusioni.