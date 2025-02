Covid: crescita dei casi in Romagna, particolare preoccupazione per i pazienti fragili

Dal 4 agosto, la Romagna ha registrato un’impennata nei casi di infezione da Covid-19, con un aumento significativo dei tamponi positivi rilevati nei pronto soccorso della regione. Solo sei settimane fa, la percentuale di tamponi positivi si aggirava intorno all’1,8%, ma nell’ultima settimana è salita al 21%. Questo aumento riguarda in particolare i tamponi effettuati su pazienti che presentano sintomi respiratori.

È importante notare che molti pazienti con sintomi lievi scelgono di non recarsi al pronto soccorso, preferendo curarsi a casa, il che potrebbe indicare una sottodiagnosi dei casi effettivi. Importante è la protezione delle persone fragili e di coloro che convivono con patologie serie, poiché per questi individui il Covid-19 continua a rappresentare un pericolo significativo.

In considerazione dell’attuale situazione, potrebbe essere consigliabile continuare a utilizzare la mascherina in alcune circostanze, come in ambienti chiusi con aria condizionata o in spazi dove il ricambio d’aria è limitato, soprattutto per le persone più vulnerabili.

Misure precauzionali come queste possono aiutare a ridurre il rischio di contagio e a proteggere la salute dei più fragili.