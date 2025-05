Crea caos in pronto soccorso, 30enne arrestato a Bologna. L’uomo ha tentato anche di sfilare la pistola a un vigilantes

I carabinieri del nucleo radiomobile di Bologna hanno arrestato un 30enne di origine pachistana, pregiudicato, con le accuse di interruzione di pubblico servizio, minaccia grave e tentata rapina.

Tutto è successo nel pomeriggio di lunedì, all’interno del pronto soccorso dell’ospedale Maggiore, dopo l’arrivo di due pattuglie dei carabinieri perché era stata segnalata una aggressione a due guardie giurate.

L’uomo, soccorso dal 118 in strada a causa di un forte stato di ubriachezza, giunto in ospedale è andato in escandescenza, chiedendo con insistenza di poter avere una birra e sbattendo con violenza alcune barelle contro le pareti del corridoio, scalciando anche una porta.

Nel tentativo di placarlo un infermiere è stato minacciato dal 30enne e, solo grazie all’intervento di due guardie giurate, il dipendente sanitario non è stato aggredito. Ansa