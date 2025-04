Cresce la tensione fra Cina-Taiwan, esercitazioni militari su larga scala. Pechino avverte: “L’indipendenza significa guerra”

Questa mattina, la Cina ha avviato imponenti esercitazioni militari attorno a Taiwan, coinvolgendo forze navali, aeree, terrestri e missilistiche. Queste manovre sono state descritte dal Comando del Teatro Orientale dell’Esercito Popolare di Liberazione come un “severo avvertimento” alle forze separatiste che promuovono l’indipendenza di Taiwan.?

Il Ministero della Difesa di Taiwan ha rilevato la presenza di 19 navi da guerra cinesi nelle vicinanze dell’isola, inclusa la portaerei Shandong . In risposta, Taipei ha dispiegato le proprie unità navali e aeree, attivando sistemi missilistici terrestri per monitorare e scoraggiare le attività cinesi.

Queste esercitazioni seguono una serie di dichiarazioni tese tra Pechino e Taipei. Il presidente taiwanese Lai Ching-te ha recentemente definito la Cina una “forza esterna ostile” e ha annunciato misure per contrastare l’influenza cinese sull’isola . In risposta, la Cina ha intensificato la retorica anti-Lai, etichettandolo come un “parassita” e accusandolo di destabilizzare la regione.

La comunità internazionale osserva con crescente preoccupazione l’escalation delle tensioni nello Stretto di Taiwan. Gli Stati Uniti hanno ribadito il loro sostegno a Taiwan, condannando le azioni cinesi come irresponsabili . Nel frattempo, la Cina continua a rafforzare la sua presenza militare nella regione, sottolineando la determinazione a prevenire qualsiasi mossa verso l’indipendenza di Taiwan.?