Crisi nel distretto calzaturiero di San Mauro Pascoli: Baldinini chiude la produzione, crolla un gigante

È un colpo durissimo per il settore romagnolo delle calzature: Baldinini, marchio storico e simbolo del made in Italy, ha deciso di chiudere il proprio reparto produttivo. Una notizia che segna un cambio di fase: non sono più soltanto le piccole imprese a cadere sotto il peso della crisi, ma iniziano a cedere anche i grandi.

La comunicazione è arrivata nei giorni scorsi ai sindacati, lasciando poco spazio a interpretazioni ottimistiche. Le possibilità che l’azienda faccia un passo indietro, almeno per ora, sembrano ridotte al minimo.

Per un comparto già messo a dura prova da anni di concorrenza globale e aumento dei costi, la scelta di Baldinini rappresenta un segnale d’allarme: se crollano anche i pilastri, la tenuta del sistema nel suo complesso vacilla.