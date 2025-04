Cristina Lombardi e Cristina Club alla Milano Fashion Week 2024: l’eccellenza di San Marino

Cristina Lombardi, titolare del celebre salone di bellezza “Cristina Club” a Montegiardino, è stata l’unica scelta nel settore dell’hairstyling femminile di San Marino per parteciparealla prestigiosa Milano Fashion Week 2024. Questa opportunità unica ha permesso a Cristina e al suo team di mettere in luce la loro professionalità in uno degli eventi di moda più influenti a livello internazionale, consolidando la reputazione di “Cristina Club” come eccellenza nel mondo dell’hairstyling.

Cristina, come è stata l’esperienza di rappresentare San Marino alla Milano Fashion Week 2024?

Partecipare alla Milano Fashion Week è stato un sogno diventato realtà. Ringrazio Beautick Selected per avermi scelta come unica hairstylist di San Marino nel settore femminile. Questa esperienza mi ha riempito di energia e mi ha dato l’opportunità di migliorare ulteriormente il mio lavoro al “Cristina Club”. Mi sono sentita ispirata e motivata a portare nuove idee nel mio salone, anche grazie all’influenza di grandi professionisti incontrati durante la settimana della moda.

Qual è stato il momento più emozionante di questa Milano Fashion Week?

Il momento più emozionante è stato vedere come il mio lavoro e quello del mio team del “Cristina Club” ha contribuito a valorizzare le modelle sulle passerelle di Milano. È stato un onore portare la nostra arte fuori dal territorio di San Marino, dimostrando la nostra professionalità in un evento di così grande rilievo.

Il tuo salone, “Cristina Club”, ha già un’ottima reputazione. Come hai preparato il tuo team per un evento così importante?

La preparazione è stata fondamentale. Al “Cristina Club” ci aggiorniamo costantemente, frequentando accademie di alto livello come quella di Aldo Coppola, per essere sempre pronti a sfide internazionali. Lavorare alla Milano Fashion Week 2024 è stata un’esperienza che ha rafforzato la nostra determinazione e coesione di squadra.

Quali sono i progetti futuri per “Cristina Club”?

Stiamo sviluppando una nuova linea “total look” al “Cristina Club”, pensata per le nostre clienti che desiderano un’esperienza completa di bellezza e stile. La nostra ambizione è offrire non solo un eccellente hairstyling, ma anche consulenze di moda per creare uno stile unico e personalizzato, proiettando l’eccellenza di San Marino verso un pubblico internazionale.

Quale consiglio daresti ai giovani professionisti di San Marino che aspirano a lavorare in contesti internazionali come la Milano Fashion Week?

Ai giovani di San Marino che sognano di partecipare a eventi come la Milano Fashion Week consiglio di non mollare mai. Serve tanta passione, volontà di mettersi in gioco e il coraggio di affrontare le sfide senza paura di fallire. La determinazi

one è la chiave del successo.