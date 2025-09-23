Cronaca. Bellaria Igea Marina. Tenta di fuggire e morde gli agenti: arrestato 25enne per droga, denaro falso e armi durante un’operazione dei carabinieri

I Carabinieri di Bellaria Igea Marina e di Rimini hanno arrestato ieri pomeriggio un ragazzo di 25 anni, domiciliato nel riminese, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, introduzione nello Stato di monete false, detenzione abusiva di armi e resistenza o violenza a pubblico ufficiale. L’intervento è stato preceduto da giorni di monitoraggio.

L’uomo è stato seguito dalle forze dell’ordine per alcuni giorni; ieri è stata eseguita una perquisizione personale durante la quale sono stati trovati 4 etti e mezzo di cocaina e 80 grammi di hashish nascosti in uno zaino in una camera da letto. Nella stessa perquisizione sono state rinvenute 62 banconote ritenute contraffatte in attesa degli accertamenti definitivi.

Inoltre, i carabinieri hanno confiscato una balestra con dardi di metallo, pistole giocattolo prive del tappo rosso e un taser.

Durante le operazioni, il 25enne ha opposto resistenza, tentando di fuggire e mordendo gli agenti. Due carabinieri hanno dovuto ricorrere alle cure mediche.