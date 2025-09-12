Cronaca. Bologna, Rione Bolognina: controlli a tappeto dei Carabinieri della Compagnia Bologna Centro. Un 22enne straniero arrestato per detenzione ai fini di spaccio

Bologna: Proseguono i servizi coordinati di controllo da parte dei Carabinieri della Compagnia Bologna Centro all’interno del Rione Bolognina. Negli ultimi giorni sono stati identificate più di sessanta persone ed effettuate mirate ispezioni a cinque esercizi commerciali della zona con il supporto dei Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Bologna. Nel corso dei controlli sono state elevate ammende per complessivi 6.800€ e adottato un provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale nei confronti di un’azienda per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

I Carabinieri della Stazione Bologna Navile e del Nucleo Operativo hanno inoltre arrestato un 22enne straniero, disoccupato, in Italia senza fissa dimora, già noto alle Forze dell’Ordine per precedenti specifici, accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’attività che ha portato all’arresto si è svolta durante un servizio perlustrativo e di controllo in via Antonio di Vincenzo, area particolarmente afflitta dal fenomeno del traffico di sostanze stupefacenti, allorquando il 22enne, alla vista dei militari ha accelerato ingiustificatamente il passo in direzione di via Tiarini. Lo stesso all’interno dei propri indumenti intimi nascondeva 5 involucri di cellophane termosaldati contenenti crack, materiale di confezionamento (rotolo di alluminio) e circa 280€ suddivisi in banconote di vario taglio e monete da diverso valore; tutto sequestrato. Lo straniero, dopo le procedure di identificazione su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Bologna, è stato tradotto in camera di sicurezza in attesa del processo con rito per direttissima. Il 22enne è stato altresì deferito in stato di libertà perché risultato inottemperante al precedente ordine già notificato di allontanamento emesso dalla locale Prefettura.

Nel corso degli stessi controlli nel Rione Bolognina, i Carabinieri hanno altresì segnalato alla locale Prefettura 2 persone trovate in possesso di alcune dosi di cocaina e hashish e notificato ad altre 4, l’ordinanza prefettizia dell’allontanamento dalle aree sensibili della città.

Comando Provinciale Carabinieri Bologna