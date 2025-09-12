Cronaca. Bologna, tentato omicidio. Cinquantenne arrestato dai Carabinieri, il figlio salvato dal cane durante l’aggressione e l’incendio

Un cinquantenne è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di San Lazzaro di Savena con le accuse di tentato omicidio aggravato e incendio doloso.

L’intervento dei militari è scattato dopo una chiamata al 112 effettuata da un minorenne che segnalava di essere stato strangolato dal padre. Giunti sul posto, i Carabinieri hanno trovato l’abitazione avvolta dalle fiamme e due cani di grossa taglia, mentre il padre e il figlio non erano presenti. Le fiamme sono state domate dai Vigili del Fuoco.

Il minorenne è stato soccorso dal 118 e trasportato in ospedale. Ha raccontato di essersi salvato grazie all’intervento di uno dei cani, che lo ha protetto dall’aggressione del padre. I due animali sono stati successivamente affidati a un canile.

Il padre, resosi conto della gravità dei fatti, si è poi costituito presso una stazione dei Carabinieri nel bolognese, ammettendo di aver aggredito il figlio e appiccato l’incendio. Su disposizione della Procura di Bologna, è stato tradotto in carcere a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.