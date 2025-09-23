Cronaca. Cesena, furto nella notte e beffa al titolare: i ladri scrivono “Ciao” all’ingresso della ditta

Non solo il danno, ma anche la beffa. È il doppio colpo che ha dovuto incassare la ditta artigiana “Meccanica 2000” di Torre del Moro, in via Ferruccio Parri a Cesena, colpita da un raid notturno tra domenica e lunedì. I malviventi, dopo aver forzato una porta di ingresso ed essersi introdotti nel magazzino, hanno portato via materiale metallico. Prima di fuggire, come se non bastasse il bottino, hanno lasciato un messaggio beffardo: una scritta con spray rosso sul muro d’ingresso, un sarcastico “Ciao”.

Un gesto che ha esasperato ulteriormente il titolare Mario Picone, che già a dicembre 2024 aveva visto la propria attività violata dai ladri. Stavolta lo sfogo è arrivato pubblicamente, con un post sui social in cui il proprietario ha raccontato la rabbia accumulata per l’ennesima intrusione e per quella che ha vissuto come una presa in giro diretta.

Il furto e la scritta hanno suscitato immediata indignazione, con decine di commenti a sostegno dell’imprenditore. Molti cittadini hanno espresso vicinanza, dimostrando quanto il tema della sicurezza resti un nervo scoperto per chi, come Picone, ogni giorno porta avanti attività sul territorio.

Ladri in azione, porte forzate, merce sparita e un messaggio grottesco lasciato come firma: un copione che non solo pesa economicamente, ma segna la dignità di chi lavora. Per “Meccanica 2000” non è la prima volta, e il timore è che non smetta di essere bersaglio di incursioni notturne.