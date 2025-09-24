Cronaca. Cesena, schianto all’alba sulla E45: auto finisce contro mezzo per lo sfalcio, un ferito

Mattinata di paura lungo la E45, dove intorno alle 7.20 si è verificato un violento impatto tra un’autovettura e una macchina operatrice impegnata nei lavori di sfalcio dell’erba a bordo carreggiata. L’incidente è avvenuto al chilometro 220, nel tratto compreso tra le uscite di Cesena Sud e San Vittore, in direzione sud.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco della sede centrale di Forlì, che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti per evitare ulteriori conseguenze. La persona rimasta ferita è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario del 118, già presente al momento dell’arrivo della squadra di emergenza.

In supporto sono giunti anche i tecnici Anas, per ripristinare la viabilità e valutare i danni lungo la carreggiata, e la Polizia Stradale, incaricata dei rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto.

Una mattina che per gli automobilisti della zona si è aperta con lunghe code e rallentamenti, segnata da un incidente che ha trasformato un ordinario intervento di manutenzione in un momento di forte apprensione.