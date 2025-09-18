Cronaca. Cesenatico: continuano i controlli da parte dei carabinieri, quattro persone denunciate e tre segnalate per uso personale di stupefacenti

Nei giorni scorsi, i carabinieri della Compagnia di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio, con l’impiego dei militari del Nucleo Operativo Radiomobile e delle Stazioni di Savignano sul Rubicone e San Mauro Pascoli, finalizzato alla prevenzione dei reati in genere ed al contrastato dei reati contro il patrimonio ed in materia di sostanze stupefacenti.

I controlli, attuati nelle aree del territorio ritenute di maggiore interesse operativo e lungo le arterie stradali più frequentate, si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di quattro persone, in particolare:

-un giovane incensurato per “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”, poiché sorpreso a cedere due dosi di hashish a due giovani. Nel corso della perquisizione venivano rinvenuti ulteriori 75 grammi circa di sostanza stupefacente del medesimo tipo; tutto lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro. Nella circostanza i due giovani acquirenti sono stati segnalati alla Prefettura di Forlì-Cesena, quali assuntori di sostanze stupefacenti;

-un uomo ed una donna per “tentato furto” poiché sorpresi, in due diverse circostanze avvenute all’interno di un centro commerciale del territorio, in un caso nel tentativo di occultare nella propria borsa sette bottiglie di alcolici del valore di un centinaio di euro mentre, nell’altro caso, nel tentativo di impossessarsi di capi di abbigliamento e bottiglie di super alcolici del valore di svariate centinaia di euro. Tutta la refurtiva, recuperata, è stata restituita agli aventi diritto;

-un giovane, già noto per pregresse vicende penali, per “ricettazione” e “porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere”, poiché trovato in possesso di un portafoglio, risultato rubato qualche giorno prima ad un turista, nonché di una pinza di metallo di medie dimensioni (sottoposta a sequestro penale) oltre ad una dose di hashish (sottoposta a sequestro amministrativo), per la quale è stato segnalato alla Prefettura di Forlì-Cesena, quale assuntore di sostanze stupefacenti. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

Forlì, 18.09.2025