Cronaca. Cesenatico. Polizia Locale: sequestrati giochi pericolosi e armi improprie in vendita in due attività del territorio. I controlli sono stati effettuati durante il fine settimana

Cesenatico, 15 settembre 2025_ Nel fine settimana appena trascorso, gli agenti della Polizia Locale di Cesenatico hanno effettuato una serie di controlli presso gli esercizi commerciali di viale delle Nazioni.

Si è proceduto al deferimento in stato di libertà di due commercianti bengalesi che vendevano giocattoli e peluche privi della marchiatura “CE” e dunque potenzialmente pericolosi per i bambini. Molti di questi sono risultati composti da materiale tessile e da componenti in plastica facilmente asportabili e tali da causare rischio di soffocamento. Gli agenti hanno sequestrato la merce ai fini della confisca con una sanzione amministrativa di € 3000.

In un altro esercizio sono state rinvenute in vendita armi improprie. Nello specifico “stelle ninja” composte da 5 lame affilate atte alla perforazione e classificate come armi da lancio, tirapugni con coltello ad apertura servoassistita, armi bianche da botta, coltelli a serramanico e con apertura a farfalla. Essendo il titolare sprovvisto della prescritta licenza, tutte le armi sono state poste sotto il vincolo del sequestro probatorio e lo straniero denunciato all’autorità Giudiziaria.

Le parole dell’assessore Mauro Gasperini

«Ringrazio come sempre il Comando della Polizia Locale che proseguirà nell’attività di controllo delle attività perché non è tollerabile che sul territorio sia messa in vendita merce pericolosa e neanche che un pubblico – spesso composto da minori – possa avere accesso a un vero e proprio “arsenale” con armi destinate all’offesa», le parole dell’assessore Mauro Gasperini.

Comune di Cesenatico