Cronaca. Favara (AG), gattina sbranata dai cani: associazione animalista offre mille euro di taglia sui responsabili

Favara si risveglia sconvolta da un episodio di crudeltà che ha lasciato sgomenti i residenti. Nella serata di domenica, in una zona del centro abitato, una gattina randagia incinta è stata sbranata da tre cani guidati da un gruppo di adolescenti. Non solo i ragazzi non hanno tentato di fermare l’aggressione, ma secondo i testimoni avrebbero addirittura incitato gli animali a uccidere. Quando i residenti, attirati dal frastuono, sono usciti in strada, non hanno potuto fare altro che assistere alla scena finale e vedere ragazzi e cani darsi alla fuga.

L’episodio — avvenuto ieri, lunedì 22 settembre, in provincia di Agrigento — ha scatenato l’indignazione dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente (AIDAA). Secondo l’organizzazione, “da inizio settembre si sono moltiplicati i fatti di sangue contro animali innocenti” e sempre più spesso “i responsabili diretti o indiretti sono giovanissimi”.

Per questo, l’associazione annuncia azioni legali e soprattutto una misura straordinaria: una taglia di mille euro per chi fornirà alle forze dell’ordine testimonianze utili a identificare e ottenere la condanna definitiva dei ragazzi coinvolti, anche se minorenni. Le segnalazioni, rende noto AIDAA, potranno arrivare anche in forma anonima via e-mail o telefono.

Dietro la morte della gattina, molto amata dalla comunità, resta l’eco di un gesto crudele che tocca non solo la sensibilità degli animalisti, ma anche il senso civico della città. L’appello è ora alla giustizia e alla responsabilità collettiva: per evitare che la violenza gratuita diventi un’abitudine, servono risposte rapide e severe.