Cronaca. Forlì. Aggredisce un’infermiera di turno colpendola al volto. Denunciata una 47enne per “interruzione di pubblico servizio”, “oltraggio a pubblico ufficiale” e “lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria”

Nel decorso fine settimana, i militari della Stazione Carabinieri di Forlì, hanno denunciato una 47enne quale presunta autrice dei reati di “interruzione di pubblico servizio”, “oltraggio a pubblico ufficiale” e “lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria” che, nel frangente, è stata contravvenzionata anche per “ubriachezza”.

I carabinieri, sono intervenuti in piena notte presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile “Morgagni”, a seguito di una richiesta di aiuto pervenuta dal personale sanitario.

Una paziente, giunta trasportata in ambulanza, in evidente stato di alterazione alcolica, ha aggredito l’infermiera di turno colpendola al volto, procurandole lesioni refertate con una prognosi di alcuni giorni a seguito di un trauma non commotivo.

L’immediato intervento dei Carabinieri ha consentito di contenere la donna e di riportare la calma e garantire la prosecuzione regolare delle attività sanitarie.

Forlì, 17.09.2025