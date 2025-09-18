Cronaca. Forlì, anni di terrore in famiglia: condannato a quattro anni il 45enne violento

Nel cuore della Romagna, un’aula di tribunale ha posto fine a un lungo calvario familiare, segnato da tensioni e violenze che si ripetevano con allarmante frequenza. Al centro del processo, svoltosi presso il tribunale di Forlì, un uomo di 45 anni, residente in città ma di origini straniere, accusato di aver trasformato la vita quotidiana in un susseguirsi di conflitti aspri.

Secondo le contestazioni, per ben cinque anni si sono verificati episodi di maltrattamenti in famiglia, con litigi accesi che sfociavano in insulti e percosse, scatenati da motivi tra i più disparati. Questi scontri avvenivano principalmente all’interno dell’abitazione, e in molti casi sotto gli occhi dei figli ancora minorenni, esposti a un clima di paura e instabilità.

La sentenza ha riconosciuto la gravità dei fatti, imponendo una condanna a quattro anni di reclusione per i reati commessi, un verdetto che sottolinea l’impegno delle istituzioni nel contrastare la violenza domestica e nel proteggere le vittime da abusi prolungati nel tempo.