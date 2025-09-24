Cronaca. Gallo di Petriano (PU), paura sul cavalcavia: ragazza salvata dagli agenti della Volante

Lunedì pomeriggio attimi di forte tensione lungo la strada che da Urbino porta a Morciola, all’altezza di Gallo di Petriano. Una giovane, visibilmente scossa, aveva scavalcato la rete di protezione di un cavalcavia minacciando di lasciarsi cadere nel vuoto.

A dare l’allarme è stata una chiamata al 112, che ha fatto accorrere rapidamente una pattuglia del Commissariato di Urbino. Gli agenti si sono trovati di fronte a una scena drammatica: la ragazza, in lacrime, sostava già oltre la recinzione, in bilico, in una condizione di grave pericolo.

Grazie al sangue freddo e alla prontezza dell’intervento, i poliziotti sono riusciti ad avvicinarla, a parlarle e infine a riportarla in sicurezza, scongiurando così il gesto estremo. Dopo essere stata tranquillizzata, la giovane è stata affidata alle cure dei familiari che l’hanno raggiunta poco dopo.

Il pomeriggio che rischiava di trasformarsi in tragedia si è concluso con un lieto epilogo, grazie alla tempestiva segnalazione del cittadino che ha dato l’allarme e alla professionalità delle forze dell’ordine, divenuti il baluardo decisivo in un momento di disperazione.