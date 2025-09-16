Cronaca. Garlasco, esclusa l’ipotesi dei due killer: «Un solo assassino ha ucciso Chiara Poggi». Le analisi delle tracce di sangue

Depositata la Bpa (Bloodstain pattern analysis), l‘analisi delle tracce ematiche chiesta dalla Procura di Pavia e affidata a un esperto del Ris di Cagliari per ricostruire la dinamica del delitto di Chiara Poggi alla luce della nuova indagine che vede indagato Andrea Sempio, amico del fratello della ventiseienne uccisa nella villetta di via Pascoli a Garlasco il 13 agosto 2007.

Al momento la relazione non è stata depositata né alle difese né alla parte civile, ma solo nel fascicolo di indagine della Procura che ipotizza che Chiara sia stata uccisa da Andrea Sempio in concorso con altre persone.

Le analisi del sangue: un solo killer

Da quanto trapela la consulenza non risulterebbe cruciale e sembrerebbe escludere che abbiano agito due assassini. La Cassazione che ha emesso la sentenza definitiva per Alberto Stasi, l’allora fidanzato condannato a 16 anni di carcere, parla di un solo killer. I carabinieri del Nucleo investigativo di Milano erano entrati nella villetta di via Pascoli lo scorso 9 giugno su richiesta dei pm pavesi Giuliana Rizza, Valentina De Stefano e Stefano Civardi per effetture misurazioni «con apposita strumentazione tecnica» e procedere «a rilievi fotografici» per certificare lo stato dei luoghi dove avvenne il delitto ormai 18 anni fa. L’approfondimento – già al centro dei precedenti processi contro Stasi – era durato alcune ore e i militari avevano utilizzato anche un drone per effettuare le misurazioni dall’alto della villetta.

Le impronte nella villetta

Sono state fotografate e riprodotte su un file con una speciale strumentazione anche le otto impronte parziali, sei sul sacchettino con dentro i cereali e due sul sacchetto con dentro la spazzatura, trovate tre giorni fa nel corso dell’incidente probatorio disposto dalla gip di Pavia, Daniela Garlaschelli, nella nuova indagine con cui la procura guidata da Fabio Napoleone ipotizza che a uccidere Chiara Poggi sia stato l’amico del fratello della ragazza, Andrea Sempio, in concorso con altre persone.

Cosa succede ora

Un passo in avanti nel maxi accertamento – che è il cuore della vicenda giudiziaria riaperta, sebbene la magistratura si sia già pronunciata con la condanna definitiva a 16 anni di carcere di Stasi – è stato fatto ieri da Domenico Marchegiani, l’esperto dattiloscopista nominato dalla giudice: alla presenza di alcuni consulenti delle parti, ha preparato la documentazione fotografica di quelle tracce papillari sulla cui utilizzabilità ci si dovrà esprimere. Le immagini riprodotte grazie a strumenti molto performanti, sono ora agli atti in attesa di essere trasmesse all’ausiliario tecnico nominato dal perito, un esperto dell’ufficio di polizia scientifica di Torino. Il quale le valuterà al fine di stabilire se si possano usare o meno per la comparazione con le impronte disponibili e che sono state prelevate, oltre che a Chiara in sede di autopsia, a tutti coloro che si sono alternati sulla scena del crimine prima dell’assassinio, avvenuto il 13 agosto 2007.

I profili del Dna

L’invio del materiale, è stato riferito, avverrà però dopo il 26 di settembre, giorno in cui la gip pavese ha convocato le parti per decidere sulla richiesta di proroga dell’incidente probatorio e su come andare avanti con le analisi. Posto che si deve ancora sciogliere il nodo principale relativo ai due profili dl Dna trovati sulle unghie della vittima. Uno dei quali per la difesa di Stasi, per i pm e per i loro consulenti è riconducibile a Sempio. Cosa che negano i difensori e i consulenti dell’indagato e della parte civile in quanto, come era stato stabilito anni fa, il materiale genetico raccolto non è sufficiente per arrivare a un risultato attendibile.

La madre di Sempio e la lettera anonima

E a testimonianza del clima e delle pressioni nate attorno alla vicenda è il racconto in tv di Daniela Ferrari, madre di Sempio: «Ci è arrivata una lettera anonima molto pesante dove una persona dice delle schifezze totali contro me, mio marito, mio figlio e finisce dicendo ‘il diavolo è entrato nella vostra casa, poveri voi’. E’ stata inviata in una busta non timbrata, imbucata nella casella postale della Bozzola», luogo del Santuario non molto lontano dalla villa dei Poggi diventato fulcro di notizie suggestive, e mai provate, legate all’omicidio. «In questo momento per gran parte dell’opinione pubblica siamo gli assassini di Garlasco», ha aggiunto.

