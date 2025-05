Cronaca Italia. 31enne italiano di origine dominicana è stato ucciso con un taglio alla gola

Un uomo di 31 anni, di origine dominicana ma cittadino italiano, è stato ucciso a Palmanova in provincia di Udine in circostanze ancora da chiarire.

Le forze dell’ordine sono state allertate intorno alle 8:00, a seguito di una segnalazione di un uomo gravemente ferito. Nonostante l’intervento immediato, l’uomo è stato trovato privo di vita. Il decesso è avvenuto durante i festeggiamenti per la notte di Capodanno. I carabinieri di Udine hanno avviato un’indagine approfondita per ricostruire la dinamica dell’accaduto e individuare il responsabile o i responsabili del grave atto ma, al momento, non sono stati forniti dettagli specifici sulla natura dell’aggressione o sul possibile movente. Le autorità stanno anche esaminando eventuali telecamere di sicurezza nella zona per raccogliere ulteriori informazioni.

Eventuali aggiornamenti nel prosieguo