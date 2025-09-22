Cronaca. Montescudo, moto contro auto: giovane centauro soccorso e trasportato al Bufalini- La prognosi è riservata

Una tranquilla domenica pomeriggio si è trasformata in tragedia a Montescudo, dove ieri, 21 settembre, un grave incidente ha sconvolto la viabilità lungo via Montescudo, all’altezza dell’incrocio con via del Colle.

Secondo le prime ricostruzioni, un’auto con targa italiana, proveniente da Rimini e diretta verso monte, ha svoltato a destra per immettersi nella laterale. In quell’istante sopraggiungeva una moto Honda SH, guidata da un giovane centauro che non ha potuto evitare l’impatto: la due ruote ha colpito con violenza la portiera del veicolo e il motociclista è stato scaraventato sull’asfalto.

Le conseguenze sono state drammatiche. I soccorritori del 118, immediatamente giunti sul posto insieme all’elisoccorso decollato da Ravenna, hanno a lungo provato a stabilizzarlo. Il giovane è stato intubato, sedato e trasportato d’urgenza all’ospedale Bufalini di Cesena, dove resta ricoverato in prognosi riservata.

Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi per stabilire con precisione la dinamica e accertare eventuali responsabilità. Oggi Montescudo si risveglia con l’amara consapevolezza di una vita appesa a un filo, nella speranza collettiva che il ragazzo possa superare le gravissime ferite riportate.