Cronaca. Novafeltria, agricoltore 89enne muore colto da malore alla guida del trattore

Un lavoro che aveva accompagnato tutta la sua vita e che, proprio al termine di una giornata in campagna, gli è stato fatale. Un uomo di 89 anni è morto ieri sera, giovedì 18 settembre, a Novafeltria dopo essere stato colpito da un malore mentre guidava il suo trattore.

La tragedia si è consumata intorno alle 18.30 in località Cà Gianessi. L’anziano agricoltore, colpito improvvisamente dal malore, ha perso il controllo del mezzo che ha proseguito la sua corsa ancora per circa 400 metri, fino a finire la propria traiettoria in un fosso.

Immediato l’intervento dei sanitari del 118, ma ogni tentativo di rianimarlo si è rivelato vano: per l’uomo non c’era più nulla da fare. Sul posto sono giunti anche i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno eseguito i rilievi e messo in sicurezza l’area.

La comunità si ritrova ora a fare i conti con l’improvvisa scomparsa di un uomo che, alla soglia dei novant’anni, aveva continuato a coltivare la sua terra con la stessa passione di sempre.