Cronaca. Pesaro, turista spagnolo si perde al mercato: ritrovato e riaffidato alla moglie

Attimi di apprensione ieri mattina nel centro di Pesaro, dove un anziano turista spagnolo in vacanza con la moglie ha fatto perdere le proprie tracce tra le vie affollate del mercato. L’uomo, ospite di un albergo della città, si era allontanato senza riuscire a ritrovare la strada, lasciando la moglie in grande preoccupazione.

Non vedendolo rientrare, la donna ha immediatamente chiesto aiuto al 112, attivando i soccorsi. Gli agenti intervenuti hanno avviato le ricerche tra i banchi del mercato e le stradine del centro, riuscendo in breve tempo a rintracciare l’anziano.

La vicenda si è conclusa con un lieto fine: l’uomo è stato riaffidato alla moglie, che ha potuto riabbracciarlo e riprendere serenamente la vacanza.

Un episodio che sottolinea ancora una volta l’importanza dei servizi di assistenza e della pronta risposta delle forze dell’ordine, sempre vigili a tutela della sicurezza di residenti e turisti.