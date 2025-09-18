Cronaca. Ravenna: notte di fuoco al silos cereali, vigili del fuoco evitano il peggio

In una zona industriale solitamente tranquilla, ai margini della statale 16, la serata di ieri ha visto un improvviso allarme scuotere la routine quotidiana. Infatti, intorno alle 21.30, un incendio ha preso piede nel silos di cereali gestito da Terremerse, situato in via Dismano a Ravenna.

L’episodio ha richiesto un’azione immediata da parte delle squadre di emergenza, che hanno raggiunto il sito con attrezzature specializzate, tra cui un’autoscala e un’autobotte. Grazie alla rapidità con cui i Vigili del Fuoco sono entrati in azione, le fiamme sono state circoscritte senza ulteriori complicazioni, permettendo una gestione efficace dell’emergenza e limitando i danni potenziali.

Questo intervento tempestivo ha dimostrato l’importanza di una risposta pronta in contesti come quello di un deposito di cereali, dove il rischio di propagazione può essere elevato. La situazione è stata riportata sotto controllo, lasciando spazio ora a valutazioni più approfondite sulle cause dell’accaduto, ma senza che emergano al momento dettagli su feriti o danni estesi.