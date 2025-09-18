Cronaca. Rimini, arrestato 35enne pluripregiudicato: accusato di una serie di furti tra Rimini e Riccione

Nella serata di ieri, mercoledì 17 settembre, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo di 35 anni, italiano e già noto alle forze dell’ordine, destinatario di un ordine di custodia cautelare in carcere emesso dall’autorità giudiziaria.

L’arresto è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio da parte di una volante dell’Ufficio Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Rimini. Il provvedimento cautelare è stato disposto in aggravamento rispetto a una misura meno afflittiva, a seguito della recidiva del soggetto.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo è stato individuato come responsabile di diversi furti commessi nelle ultime settimane tra Rimini e Riccione. Le indagini, coordinate dalla Polizia di Stato, si sono avvalse della visione dei filmati di videosorveglianza di varie strutture ricettive e ristorative della zona.

Il 35enne, già con precedenti per furto e ricettazione, era stato più volte trovato in possesso di refurtiva ed era stato riconosciuto dalle vittime come autore dei colpi. Circostanze che avevano portato a diverse denunce nei suoi confronti e, infine, alla misura cautelare disposta dall’autorità giudiziaria.

La Questura di Rimini ricorda che nei confronti delle persone indiziate e imputate vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.