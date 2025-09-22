Cronaca. Sant’Agata Feltria, paura per un minore: si allontana da casa e viene ritrovato dai Vigili del Fuoco

Momenti di apprensione ieri mattina a Sant’Agata Feltria, dove si sono mobilitati Vigili del Fuoco, Carabinieri e Soccorso Alpino per le ricerche di un ragazzo che si era improvvisamente allontanato dalla propria abitazione.

L’allarme è partito dai Carabinieri di Novafeltria dopo che il giovane, addentratosi in una zona boschiva tra Botticella e Badia, aveva fatto perdere le proprie tracce rendendo impossibile ogni contatto: il telefono cellulare risultava infatti spento.

Il Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rimini ha immediatamente predisposto le operazioni di ricerca, impiegando mezzi specializzati di geolocalizzazione e l’elicottero del Nucleo di Bologna per sorvolare l’area. Il dispositivo si è concentrato sull’ultimo punto in cui il ragazzo era stato avvistato, in un territorio particolarmente impervio.

Il ritrovamento

Verso le 10, i soccorritori hanno individuato il giovane all’interno di una fitta area boschiva, a una distanza di circa 40-50 metri dalla strada principale e dallo stesso punto dell’ultimo avvistamento. Le fasi di recupero sono state condotte in stretta collaborazione con il Soccorso Alpino, che ha fornito supporto tecnico fondamentale.

La riconsegna alla famiglia

Una volta in salvo, il ragazzo è stato affidato al padre, presente sul luogo delle operazioni di soccorso. L’intervento si è così concluso nel migliore dei modi, scongiurando un epilogo ben più grave.

Un lieto fine che, dopo ore di apprensione, ha riportato serenità alla comunità di Sant’Agata Feltria, ricordando al contempo l’efficienza e la prontezza dei servizi di emergenza nel gestire situazioni tanto delicate.