    • Cronaca. Santarcangelo, ennesima spaccata nella notte alla gioielleria Pedrosi: ladri messi in fuga dall’allarme

    Torna nel mirino dei ladri la gioielleria Pedrosi di Santarcangelo di Romagna, già teatro di un colpo da 200mila euro lo scorso 15 maggio. Questa volta l’assalto è andato in scena nella notte tra giovedì e venerdì, intorno alle 2.30, in via Don Giovanni Minzoni.

    Una banda, a bordo di una Fiat 500 rubata poco prima, ha utilizzato l’auto come ariete per sfondare la saracinesca e parte della vetrina. L’irruzione è durata pochi secondi: il sistema d’allarme è scattato immediatamente, la sirena ha coperto la strada e i malviventi hanno abbandonato il piano fuggendo a mani vuote.

    Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che, poco lontano, ha ritrovato la Fiat distrutta dall’impatto. Nessuna traccia invece dei ladri, che sono riusciti a dileguarsi prima dell’arrivo dei militari.

    Ora le indagini si concentrano sulle telecamere di videosorveglianza presenti in zona. Dai fotogrammi potrebbero emergere indizi utili a identificare i componenti della banda.

    Il colpo mancato riporta comunque l’attenzione sull’attività, finita due volte in pochi mesi nel mirino della criminalità, e su un territorio che continua a fare i conti con una serie di raid notturni ai danni di attività commerciali.

    •