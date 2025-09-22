Cronaca. Sentenza Ciro Grillo: il figlio del comico condannato con gli amici per stupro di gruppo

È arrivata la decisione del tribunale di Tempio Pausania nel processo di primo grado che vedeva alla sbarra Ciro Grillo, figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle Beppe, insieme a Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria. I quattro erano accusati di violenza sessuale di gruppo per i fatti risalenti alla notte tra il 16 e il 17 luglio 2019, nella villa di famiglia dei Grillo a Porto Cervo, in Sardegna. Dopo mesi di udienze e cinque anni di indagini, i giudici hanno stabilito che il figlio del comico dovrà scontare 8 anni, così come Capitta e Lauria, 6 anni e 6 mesi invece per Corsiglia.

Va comunque specificato che tutti e quattro gli imputati restano in libertà: le porte del carcere per Grillo & c. si apriranno soltanto in caso di condanna passata in giudicato: dunque prima ci sarà il processo d’appello, poi eventuamente la Cassazione.

La procura aveva chiesto una condanna a 9 anni di reclusione per ciascuno degli imputati.

Fanpage.it