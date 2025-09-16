Cronaca. Spaccata notturna a Bellaria Igea Marina: quattro uomini svaligiano una tabaccheria

Nella notte tra lunedì e martedì, a Bellaria Igea Marina, si è verificato un furto in una tabaccheria in via Arno. Quattro uomini, con il volto coperto, hanno utilizzato un Fiat Fiorino come ariete per sfondare la vetrina del negozio poco prima delle 4. Una volta entrati, i malviventi hanno trafugato sigarette e Gratta e Vinci, con un bottino ancora da quantificare. Sul caso stanno indagando i carabinieri, che stanno cercando di risalire ai responsabili e di valutare l’entità dei danni provocati dall’episodio.