Cronaca. Voragine nel pavimento del corridoio in una scuola materna. Salvi tutti i 75 bambini che si trovavano nelle aule

Una voragine si è aperta questa mattina nel pavimento di un corridoio della scuola materna Della Torre di Chiavari, Genova. Fortunatamente, nessun bambino è rimasto ferito nell’incidente, poiché tutti i 75 bambini si trovavano nelle aule didattiche al momento del crollo. La voragine, che si è formata sotto i grembiuli e gli zainetti appesi alla parete, misurava circa 12 metri quadrati. I vigili del fuoco e la polizia locale sono intervenuti sul posto, e sia i bambini che gli insegnanti sono stati evacuati per consentire ai tecnici di verificare la sicurezza dell’edificio.

Il sindaco di Chiavari, Federico Messuti, è intervenuto per trovare una sistemazione temporanea per i bambini, in attesa di un’ispezione dettagliata dell’intera struttura per determinare le cause del cedimento strutturale. Nel frattempo, sono in corso accertamenti da parte dei vigili del fuoco per valutare eventuali altre criticità nell’edificio