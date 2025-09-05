Da 25 anni a Bellaria Igea Marina: il compleanno Anspi celebrato presso la residenza comunale

Bellaria Igea Marina accoglie in questi giorni la 43^ edizione de “L’Oratorio in Festa”, rassegna culturale sportiva con cui Anspi chiama a raccolta, ogni anno, migliaia di giovani e delegazioni provenienti dagli oratori di tutta Italia. La nostra città ha l’onore di ospitare la kermesse per il 25^ anno, a testimonianza di un sodalizio profondo e di pieno sostegno verso quei valori di inclusione, educazione, incontro, comunità e solidarietà che Anspi da sempre rappresenta e promuove. Oggi in Sala del Consiglio Comunale, questo significativo traguardo è stato celebrato in un incontro con il Presidente Giuseppe Dessì, i vertici e i ragazzi dell’associazione, ricevuti dal Sindaco Filippo Giorgetti, istituzioni locali, autorità ed esponenti del tessuto economico e del mondo politico; appuntamento che ha visto la gradita presenza tra le altre, dell’On. Beatriz Colombo, membro della Commissione parlamentare Cultura, Scienza e Istruzione. L’Oratorio in Festa si protrarrà sino al 7 settembre, con il clou previsto tra domani sera e domenica: rispettivamente con uno spettacolo musicale aperto a tutti in piazza Don Minzoni, che vedrà sul palco il Maestro Vince Tempera e la storica band dei Raggi Fotonici, poi con la sfilata di chiusura allo Stadio Nanni.

Comune di Bellaria Igea Marina