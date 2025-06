Da 50 anni in vacanza nella Perla verde: Dieter Forster dalla Germania festeggia i 90 anni e diventa “Ambasciatore di Riccione nel mondo”

Un legame che dura da quasi mezzo secolo quello che lega Dieter Adolf e Waltraud Forster dalla Germania a Riccione. I due storici clienti dell’hotel Feldberg sono stati insigniti lo scorso weekend del riconoscimento di “Ambasciatore di Riccione nel mondo”, consegnato dall’assessore al Turismo Mattia Guidi in segno di gratitudine per l’affetto dimostrato dai turisti verso la città.

Come tante famiglie che scelgono Riccione da generazioni, i signori Forster arrivarono per la prima volta in vacanza da Pforzheim, nella Foresta Nera tedesca, con i figli piccoli e da allora tornano costantemente nella Perla verde, rinnovando anno dopo anno l’affetto per la città, la spiaggia, le persone e l’accoglienza romagnola.

La festa di consegna del riconoscimento è stata un momento speciale e di grande commozione poichè è stata occasione anche per celebrare i novant’anni del signor Forster che ha scelto Riccione per i festeggiamenti.

Il riconoscimento di “Ambasciatore di Riccione” celebra il profondo legame affettivo che tanti turisti, come i Forster, hanno costruito con Riccione nel tempo. Un legame fatto di ricordi, emozioni, esperienze condivise, e della bellezza semplice del sentirsi a casa, anche lontano da casa.

Comune di Riccione