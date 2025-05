Da Cesenatico a Cesena e Montiano: due tour in e-bike con la DMC I Percorsi del Savio a maggio

Proseguono le iniziative turistiche della DMC I Percorsi del Savio con due imperdibili tour in e-bike, in programma venerdì 23 e 30 maggio, pensati per tutti gli appassionati di ciclismo e natura.

Il primo appuntamento, venerdì 23 maggio, parte alle 8:30 dal parcheggio del piazzale della Rocca a Cesenatico. Il percorso, di circa 4 ore, si sviluppa lungo piste ciclabili e strade panoramiche che conducono fino al centro storico di Cesena. Qui si attraversa la suggestiva piazza del Popolo e si visita l’Abbazia di Santa Maria del Monte, nota per la sua preziosa collezione di ex-voto. I partecipanti potranno gustare una merenda ammirando uno spettacolare panorama che si estende fino al mare.

Il secondo tour, venerdì 30 maggio, con partenza sempre alle 8:30 dallo stesso punto di Cesenatico, porta invece alla scoperta dei dolci colli di Montiano e dell’antico borgo medievale della Valle dell’Urgon. L’itinerario di 45 chilometri si snoda tra strade ciclabili e panoramiche fino a raggiungere la Rocca Malatestiana, dove i partecipanti potranno rilassarsi con una merenda sulle mura, immersi in un paesaggio incantevole.

Entrambi i percorsi sono adatti a tutti e includono noleggio e-bike, casco, assicurazione, acqua e rinfresco, al costo di 47 euro a persona. È consigliato abbigliamento comodo e scarpe da ginnastica.

La prenotazione è obbligatoria, da effettuare almeno due giorni prima tramite il sito ufficiale de I Percorsi del Savio. Per informazioni è possibile chiamare lo 0547 356327 o scrivere a info@ipercorsidelsavio.it.