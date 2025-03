DA DOMENICA AL PALACONGRESSI DI RIMINI IL CONGRESSO MONDIALE DI SCIENZA E TECNOLOGIA DEGLI ALIMENTI

Rimini, 6 settembre 2024 – Per la prima volta, dopo 21 edizioni si terrà in Italia il World Congress of Food Science and Technology, un evento capace di richiamare migliaia di scienziati, ricercatori e tecnici d’impresa da tutto il mondo, ma anche i giovani ricercatori per un confronto generale e una full immersion nella quale delineare le tendenze del prossimo futuro. Non a caso lo slogan del Congresso è: il futuro è adesso.

Il Congresso Mondiale di Scienza e Tecnologia degli Alimenti è in programma da domenica 8 a giovedì 12 settembre.

Prof. Sebastiano Porretta, Responsabile scientifico dell’evento: “L’organizzazione di un Congresso di queste dimensioni richiede attenzioni, anche economiche delle quali non sempre il nostro settore ha potuto disporre. Si pensi che abbiamo ricevuto oltre 1500 contributi di ricercatori da tutto il mondo per le sessioni scientifiche del Congresso. Dopo aver organizzato 11 edizioni del maggior congresso italiano del settore, assieme a un’organizzazione capace e professionalità all’altezza, due anni fa l’AITA, l’Associazione Italiana di Tecnologia Alimentare, che presiedo, ha vinto la call per l’organizzazione del congresso, e così dopo Singapore e prima di Taiwan si terrà al Palacongressi di Rimini, una delle strutture più moderne capace di ospitare i delegati di tutto il mondo”.

Difficile sintetizzare in poche parole le tematiche di un settore in questi ultimi anni apparentemente schizofrenico, dove convive il prodotto alimentare arricchito di molecole funzionali e foriere del benessere con i prodotti impoveriti (free-from) e i cosiddetti plant-based, quei prodotti che emulano alimenti a base di carne o latte, ma di origine vegetale.

Oggi non esiste più il confine tra il farmaco e l’alimento e questo sarà un tema dominante del meeting. Oltre a ciò, sarà trattato anche il tema della sostenibilità e, in particolare, come risolvere il problema degli scarti e sottoprodotti industriali che sempre più spesso vengono convertiti in modo green in nuove risorse. E poi si parlerà di nuovi orizzonti della nutrizione, degli effetti sul metabolismo post-Covid e di molto altro ancora.

Patrocinano il Congresso istituzioni a livello globale: ONU, UNIDO, WHO, IUFOST, oltre alle maggiori società scientifiche e associazioni confindustriali.