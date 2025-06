Da oggi Riccione si accende con l’Italian Global Series Festival: tra le star Kevin Spacey, Can Yaman e i protagonisti di Squid Game

Con l’inaugurazione della mostra dedicata a Il Paradiso delle Signore presso Villa Franceschi, è ufficialmente partita a Riccione l’edizione 2025 dell’Italian Global Series Festival, un evento che fino al 28 giugno trasformerà la Perla Verde in una capitale internazionale della serialità e dello spettacolo.

Il festival propone un ricchissimo calendario di proiezioni, anteprime, incontri e masterclass tutte a ingresso libero, distribuite tra il Palazzo dei Congressi, il Cinepalace, piazzale Ceccarini e piazzale Roma.

Tra gli appuntamenti più attesi:

L’incontro con due star internazionali: Kevin Spacey e Can Yaman

La première mondiale di Von Fock e l’anteprima della terza stagione di Squid Game

La presenza del cast di Mare Fuori e dei comici The Jackal

Le masterclass con Evangeline Lilly (Lost), Mark Gatiss e Steven Moffat (Sherlock, Doctor Who)

Gli incontri “ Masters of Storytelling ” con Marco Bellocchio , Michele Placido e Luisa Ranieri

La cerimonia di chiusura con la consegna degli Excellence Awards – Premi Maximo a Carlo Verdone e Dean Norris (Breaking Bad)

L’intero festival è pensato per essere accessibile al grande pubblico, con eventi gratuiti e registrazione online per partecipare. Riccione si conferma così non solo capitale dell’estate italiana, ma anche crocevia delle grandi narrazioni del piccolo schermo e dei nuovi linguaggi internazionali.

? Il programma completo e tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito ufficiale: www.italianglobalseriesfestival.it